Политика

Начинается видеотрансляция программы «Политбюро» с Александром Козловским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Политбюро», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня, 22 ноября, участником программы в прямом эфире стал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский.

По традиции ведущий программы, главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко поставит перед своим собеседником вопросы ребром и предложит для обсуждения ряд гипотетических ситуаций. Разговор пойдет о партии власти, работе ее регионального отделения, запретительных инициативах парламентариев, планах лидера псковских единороссов и о многом другом.

Свои вопросы Александру Козловскому в прямом эфире смогут задать и радиослушатели. Телефон студии: 56-73-72.

Напомним, «Политбюро» - новый проект радио «ПЛН FM». Это место для свободных дискуссий, споров, размышлений, острых вопросов и диалога со слушателями в прямом эфире. Заранее предупреждаем: мы будем провоцировать, нападать, ставить политиков в неудобное положение, прессинговать. Кто боится - пусть не приходит. Трусам в «Политбюро» не место.