Политика

Александр Козловский: Мы не монополизируем власть, а работаем

Поддержка «Единой России» жителями большинства регионов связана с активной работой партии. Об этом секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский рассказал в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Мы не монополизируем, мы просто работаем, и люди поддерживают нас, отдают свои голоса. Мы представляем их интересы. У нас нет программы по монополизации власти. Никто никогда об этом не говорил, даже мыслей нет. У нас совсем другие задачи», – отметил Александр Козловский.

Он привел в пример слова первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака о том, что политики должны «вылезти из теплых ванн, идти в поля и работать».

Напомним, «Политбюро» - новый проект радио «ПЛН FM». Это место для свободных дискуссий, споров, размышлений, острых вопросов и диалога со слушателями в прямом эфире. Заранее предупреждаем: мы будем провоцировать, нападать, ставить политиков в неудобное положение, прессинговать. Кто боится - пусть не приходит. Трусам в «Политбюро» не место.