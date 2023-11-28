Политика

Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: В поисках государственной идеологии

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Три мудреца», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня его проведут Александр Савенко, Олег Добрынин и Артем Татаренко.

Как обычно, радиослушателей ждет ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат. Ключевая тема выпуска - «В поисках государственной идеологии», а поводом для ее обсуждения стало заявление главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что понятие государственной идеологии должно быть закреплено в российской Конституции.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.