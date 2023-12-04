Политика

«Гонки по вертикали»: «Слово пацана», ротация элит и Ленин против Петра I

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Темы выпуска.

Дотации и ротации. Бюджет Псковской области принят в первом чтении - тем временем региональный парламент досрочно прекратил полномочия депутата Олега Грицаева, а «Единая Россия» провела замену в региональном политсовете и его президиуме. Кто ушел и кто на новенького?

Президентские выборы-2024: Ленин против «единомышленника Петра Первого». Как власть и оппозиция готовятся к главной избирательной кампании шести лет.

Новости проекта «100 самых влиятельных псковичей». Срок приема анкет от экспертов продлен до 11 декабря.

Прежде чем обратиться к региональной повестке, отдадим дань моде - а то ж неделя-другая пройдет, наверное, никто и не вспомнит, о чем спорили в начале декабря. А пока главная тема - чуть ли не из каждого утюга звучит. Я про страсти по поводу криминальной драмы «Слово пацана». Как говорится, никогда такого не было - и вот опять. Сериал с драками, насилием и другой прозой жизни (кстати, с возрастным ограничением 18+) снова вмиг возбудил поборников морали и нравственности из числа депутатов и чиновников - опять этот запретительный зуд - призывы проверить, не является пропагандой чего-нибудь нехорошего, выяснить, не связаны ли уличные подростковые преступления последних недель с просмотром этого кино - и, естественно, запретить. И это, и много чего еще. Однако тут вот какая штука: едва ли не любой запрет находит в российском обществе благодатную почву. Так уж устроен наш человек, что идея запрета ему интуитивно понятна и кажется органичной. А вот идея плюрализма и права на другое мнение пониманию дается трудно.

Если мы встанем на эту скользкую дорожку, то скоро выяснится, что едва ли не каждый отечественный киношедевр - это пропаганда чуждых нам ценностей.

Подробнее на эту тему читайте в Telegram-канале ПЛН, ну а я, резюмируя, предположу, что благодаря этой волне, поднятой запретителями, создатели фильма получили такую рекламу, такой пиар, о котором могли только мечтать. Думаю, многие, кто в принципе равнодушен ко всем этим «бригадам», «бумерам» и подобным фильмам, пойдут и посмотрят кино - ну пока не запретили.

Теперь вернемся в наши палестины. Тут продолжились ротационные процессы в региональных политэлитах. Так, областное Собрание депутатов досрочно в связи с переходом на некую новую должность покинул Олег Грицаев - экс-замкомандира 76-й дивизии, который в областной парламент в 2021 году прошел по списку «Единой России», причем гвардии полковник в отставке входил в пятерку лидеров - наряду с такими политическими тяжеловесами, как губернатор Михаил Ведерников, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и спикер областного Собрания Александр Котов.

Теперь по причине перехода на другую работу уходит - при этом до сих пор не объявлено, куда именно, а также кто вместо - ставший вакантным мандат могут передать кому-то из тех, кто входил в состав региональных групп на выборах.

- Огласите весь список, пожалуйста («Операция «Ы» и другие приключения Шурика»).

Ну там очень много фамилий - Наталья Мельникова, Виталий Андреев, Николай Тесля и так далее - кто-то из тех, кому может быть предложен мандат, напишет (или уже написал) отказ. В любом случае решение будет принято в партии.

А полномочия депутата Грицаева уже прекращены - произошло это на сессии, на которой, кстати, митрополиту Тихону присвоили звание «Почетный гражданин Псковской области» (и это второй случай - до этого звание было присвоено только недавно ушедшему из жизни «патриарху псковской региональной политики», бывшему спикеру областного Собрания депутатов Юрию Шматову).

На той же сессии был принят в первом чтении бюджет Псковской области. Как водится, оппозиция раскритиковала, коммунисты проголосовали против проекта финансового документа (правда, в согласительную комиссию все равно вошли), а парламентское большинство ожидаемо поддержало, традиционно заявив: а) бюджет социально ориентированный, б) собственные налоговые и неналоговые доходы растут, в) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поступают и г) в целом объем бюджета год за годом становится больше - вот бы еще цены не росли так быстро. В целом, по итогам 2024 года, бюджет региона может превысить 60 млрд рублей - это прогноз вице-спикера Собрания, главы бюджетного комитета Александра Братчикова, который, кстати говоря, решил сосредоточиться на работе в парламенте и покинул состав президиума регионального политсовета «Единой России».

Плановую ротацию в руководстве партийной организации проводили в ходе конференции в минувший четверг. По итогам, помимо вице-спикера Собрания, президиум политсовета покинули экс-депутат регионального парламента, ныне председатель Псковского районного собрания Владимир Яников и глава Красногородского района Валентина Понизовская. Введены в этот ареопаг сенатор от Псковской области, экс-комдив 76-й дивизии, генерал Алексей Наумец, его предшественница на посту члена Совета Федерации, вернувшаяся в регион Елена Бибикова и глава Псковского района Наталья Федорова. Что касается пятерки выбывших из политсовета, то особо отмечу наличие в этом списке экс-депутатов областного Собрания - псковского бизнесмена Анатолия Тиханова и себежанки Дарьи Козьяковой, а также сотрудницы органов социальной сферы Кристины Калашниковой, которая в свое время побыла даже членом Генсовета партии.

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В продолжение этой партийной темы скажу, что на конференции единороссов избрали единственного делегата на съезд, который пройдет 17 декабря. Им стал председатель областного Собрания Александр Котов. Понятно, что главной темой партийного форума в Москве будут президентские выборы. Об их важности говорили и на конференции, прежде всего, губернатор Михаил Ведерников и секретарь реготделения, депутат Госдумы Александр Козловский. Говорили о предстоящей кампании в эти дни и оппоненты единороссов - коммунисты.

Актив псковского обкома в формате видеоконференции принял участие во всероссийском собрании КПРФ «В будущее с Лениным». Как отмечают федеральные СМИ, компартия стремится активизировать работу региональных ячеек в канун старта президентской кампании. Публичный смотр отделений ЦК партии провел в онлайн-формате в субботу. Руководство дало понять, что особенно рассчитывает на деятельную поддержку будущего партийного кандидата в президенты от всех депутатов-коммунистов на местах. Если судить по частоте упоминания Ленина в выступлениях, то коммунисты, будь такая возможность, точно отправили бы на президентские выборы его, а не кого-то из своих рядов.

- Кто ж его посадит, он же памятник («Джентльмены удачи»)

Интересно, что еще одну знаковую историческую личность - Петра Первого - применительно к нашему времени вспоминали в Петербурге, в ходе научно-практической конференции, приуроченной к 30-летию избирательной системы РФ. На ней побывали «политический» вице-губернатор Псковской области Александр Серавин и руководители облизбиркома. Мероприятие с участием председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой прошло под лозунгами борьбы с иностранным влиянием и отстаивания суверенитета. Президент Владимир Путин на конференции был назван «единомышленником Петра I», так определил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Смотрите также Александр Серавин и специалисты избиркома области приняли участие в конференции к 30-летию избирательной системы России

И напоследок несколько слов о проектах Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM. Мы продолжаем серию жестких интервью с региональными политиками в программе «Политбюро», на прошлой неделе удар держал региональный координатор ЛДПР Антон Минаков - если пропустили, запись доступна на сайте, в соцсетях и на ютуб-канале.

На этой неделе стартовал традиционный радиопроект «Обратный отчет» - в ближайшие недели подведем итоги 2023-го с ведущими политиками, общественниками, деятелями культуры и представителями других сфер. Тем временем продолжается реализация проекта «100 самых влиятельных псковичей». По многочисленным просьбам жителей региона, участвующих в голосовании, Псковская Лента Новостей продлевает срок приема анкет до 11 декабря. До этого же дня можно проголосовать в формате ДЭГ. Итогом исследования станет формирование и публикация на сайте ПЛН новой версии рейтинга персон, оказывающих наибольшее влияние на ход общественно-политического процесса в Псковской области. В связи с многочисленными изменениями, происходящими в жизни региона, работа привлеченных ПЛН экспертов продолжается, в списке наиболее влиятельных персон возможны корректировки и перемещения.

На этом всё. Это были «Гонки по вертикали». Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.