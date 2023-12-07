Политика

Татьяна Фомченкова о депутатской деятельности и догазификации Великих Лук

Гостем программы «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стала депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук), директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова. В студии она подвела предварительные итоги еще одного года своей депутатской деятельности, а также рассказала, как обстоят дела с догазификацией в Великих Луках.

- Татьяна Александровна, предлагаю начать наш разговор о вашей деятельности в депутатском округе. Вместе со своей коллегой Еленой Даньшовой (депутатом по округу №6 - восточная часть Великих Лук) вы представляете интересы жителей Великих Лук в региональном парламенте. Какие депутатские обращения можно выделить за этот год?

- Если говорить о депутатских приемах, то обращений, может быть, действительно, было не так много. Но, однако же, они были адресными, личными. Были обращения от людей, которые переехали из Донецка, с Украины с просьбой о помощи. Например, обращался ветеран МВД - дедушка, который не мог оформить пенсию. Этот вопрос решился практически в течение нескольких дней, потому что городская администрация помогла. Тут же рассмотрели этот вопрос. Были вопросы, касающиеся благоустройства города, а также дорог и транспорта. Некоторые еще находятся в стадии решения. Приходили и многодетные мамы со своими проблемами. Это комплекс проблем, который иногда уходит от личного до общественного.

Отдельной строкой я бы выделила вопросы великолучан в области здравоохранения. Они касаются, конечно, же, организации логистики, дефицита квалифицированной помощи, нашей очень хорошей поликлиники и больницы РЖД, где на сегодняшний день нет бесплатного стационара, есть только платный. И это по законодательству все верно. И люди, которые приписаны к больнице, сегодня у хороших врачей не могут бесплатно лечиться.

Последнее, что очень волнует жителей, - это вопрос объединения Великолукской межрайонной больницы с Псковской областной больницей. Новость прозвучала месяц назад, и она очень сильно взволновала жителей, а в большей степени - самих медицинских работников.

Если говорить о депутатской деятельности, то можно порадоваться большим проектам, в которых я принимала участие. Это благоустройство общественных территорий. В этом году за счет средств федерального бюджета благоустроили две территории в 5-м округе. Это наш любимый и знаменитый Пушкинский парк, который находится рядом с гимназией. И за эту территорию мы голосовали, все вместе следили за благоустройством, за ходом строительства. И на пересечении Ставского и проспекта Ленина, на месте снесенных домов, также благоустроили территорию.

Проекты, которые совершились, дорогостоящие, красивые и очень нужные. 25 дворовых территорий в городе было у нас заасфальтировано, капитальный ремонт нескольких школ закончился. Движение у нас есть.

- Вопрос социальной догазификации и темпов исполнения этой программы несколько раз выносился на обсуждение - на парламентские часы. Как обстоят дела с догазификацией в Великих Луках?

- Сравнительно неплохо. Но нельзя сказать, что у нас все гладко проходит. Прекрасно понимаем, что сейчас Псковская область в этой программе выглядит не лучшим образом.

В чем причина отсрочек? Здесь целый комплекс причин. Сейчас мы можем говорить о невыполнении сроков перезаключения договоров с «Газпромом». Вторая, не менее важная причина, — это личные средства наших граждан, которые не попадают под категорию льготной газификации. Мы сами каждый день ходим в магазин и прекрасно понимаем, что сейчас найти деньги на догазификацию не каждый может, даже если он рассчитывал на эти деньги. Здесь тоже фактор объективной реальности.

Ну и еще одна из проблем, которую необходимо решать, – это просветительская деятельность. Вот на одной улице у нас первый, второй, третий дом подали заявки, третий, четвертый - нет, пятый, шестой - да. Здесь нужно, в том числе общественникам, общаться с этими людьми. В городе Великие Луки эта практика уже началась. Депутаты городской Думы объясняют, показывают, что это все доступно. Депутаты Псковского областного Собрания присоединяются к этой просветительской деятельности. Иногда этого бывает достаточно, чтобы какие-то мертвые точки сдвинуть.

- Это то, на что нацеливал коллег, однопартийцев первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Анатольевич Турчак по приезду в Псков. Будем надеяться, что это возымеет конкретное действие, подстегнет «Газпром». Не реализовать эту программу мы не имеем права. Она дает импульс для развития и в плане бытового проживания, комфортности, и в плане развития экономики и социальной сферы.

- Конечно, программу нужно продолжать. Хочу выразить огромную человеческую благодарность депутатам городской Думы. Они молодцы. Не знаю, пошли ли где-то еще в муниципалитетах депутаты рассказывать о догазификации людям.

Беседовала Любовь Кузнецова