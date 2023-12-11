«Постскриптум»: Выборы президента, наказание за мелкие взятки и бюджетное послание губернатора. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 11 декабря.
Основные темы, которые обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- На старте: Совфед назначил выборы президента на 17 марта, Путин объявил об участии в президентской гонке.
- Не детское дело: стрельба в Брянской гимназии и фильм про подростков с перспективой запрета.
- Нужно ли ужесточать наказание для мелких взяточников?
- Областное Собрание 15 декабря рассмотрит бюджет региона во втором чтении: прозвучит бюджетное послание губернатора.
- В Пскове зажглась главная елка, заработали катки, а погода решила отдохнуть оттепелью.
Подробно о политике ведущие поговорили с политическим обозревателем Александром Савенко.