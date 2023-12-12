Политика

«Гонки по вертикали»: выдвижение Путина, форумы псковской оппозиции и съезд «Яблока». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».

Темы этого выпуска:

Президентская кампания. Владимир Путин идет на выборы-2024, его выдвижением займется инициативная группа в составе лидера единороссов, сенатора от Псковской области Андрея Турчака, актера Владимира Машкова, певицы Полины Гагариной и других известных персон. Каким будет контур главной избирательной кампании?

«В партиях и движениях». Псковские либерал-демократы во главе с Антоном Минаковым провели внеочередную партийную конференцию, а ведомые Петром Алексеенко коммунисты организовали онлайн-форум своих депутатов из городов и районов. Зачем собирались - и что решили?

Тем временем Лев Шлосберг* избран одним из шести заместителей председателя «Яблока» Николая Рыбакова. О чем свидетельствуют это и другие решения партийного съезда сторонников Григория Явлинского?

С текстовой версией выпуска программы можно ознакомиться по ссылке ниже.

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов