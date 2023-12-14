Политика

Андрей Турчак перечислил ключевые законодательные решения осенней сессии в Госдуме

Секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак перечислил ключевые законодательные решения, принятые при участии «Единой России», на осенней сессии в Государственной Думе.

Среди таких решений:

федеральный бюджет на ближайшую трехлетку, в котором профинансированы все поручения президента, положения Народной программы партии, заложена индексация социальных выплат и МРОТ, увеличены расходы на образование, здравоохранение, сельское хозяйство, оборону и безопасность;

новый закон о занятости. Теперь службы занятости будут помогать не только безработным, но и тем, кто хочет поменять работу. Особая поддержка предусмотрена для людей, которые находятся под риском увольнения, предпенсионеров, ветеранов СВО и членов их семей, инвалидов, молодежи. Пособия по безработице будут индексироваться ежегодно;

отмена банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ для граждан, нуждающихся в социальной поддержке;

укрепление статуса школьных учителей: учителя теперь законодательно защищены от давления при конфликтах с родителями и учащимися. Кроме того, возвращаются уроки труда, а использование учениками во время занятий телефонов и других средств связи теперь вне закона;

защита нефтебаз и других объектов ТЭК от беспилотников: законодательно закрепили право частной охраны сбивать дроны на земле, в воде и воздухе;

защита жителей МКД от недобросовестных УК: учредители проштрафившихся управляющих компаний попадут в «черный список» Минстроя и не смогут получить новую лицензию, чтобы обманывать жильцов под новой вывеской.

Как отметил Андрей Турчак, приоритетным направлением остается поддержка участников спецоперации и их семей. Над изменениями законодательства рабочая группа по СВО работала вместе с «Единой Россией». В перечень мер поддержки добавлены:

первоочередное зачисление участников СВО и их детей в колледжи и техникумы;

прекращение обязательств по договорам поручительства участников СВО, которые погибли в зоне боевых действий, умерли от полученного ранения или стали инвалидами 1-й группы;

гарантии членам семей бывших сотрудников правоохранительных органов на получение жилищной выплаты в случае их гибели в СВО;

наделение статусом социальных предпринимателей компаний, нанимающих участников СВО;

упрощение порядка и условий аренды жилья для военнослужащих;

признание фактических воспитателей выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию в случае гибели военнослужащих с 11 августа 2020 года (ранее норма действовала с 14 июля 2022 года).

«Благодарю коллег депутатов за работу в эту сессию и оперативное принятие решений», - добавил он в своем Telegram-канале.