Политика

Станислав Оссовский войдет в состав Молодежного парламента от эсеров

Председатель Псковского областного регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», лидер Клуба молодых предпринимателей Псковской области Станислав Оссовский избран в качестве представителя от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» в Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

Новый состав Молодежного парламента сформируют 25 декабря на сессии Областного собрания депутатов.

«Станислав Оссовский является членом партии с февраля 2023 года, работает в аппарате регионального отделения и знает все тонкости аппаратной работы. Честно и достойно отстаивает интересы партии "Справедливая Россия - За правду". Является прекрасным организатором, и способен организовать работу на должном уровне, за все время работы в партии проявил себя исключительно с положительной стороны», - говорится в сообщении.