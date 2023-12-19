Политика

«Гонки по вертикали»: Что, новый хозяин, надо?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Темы выпуска.

Первый пошел. Неделя под знаком выдвижения на выборы президента России Владимира Путина.

Государственных и муниципальных управленцев оценят по-новому. К чему следует готовиться псковским чиновникам и тем, кто только собираются ими стать.

Время подводить итоги. Чем порадуют Псковская Лента Новостей, радио «ПЛН FM» и канал ПЛН-ТВ в последние дни декабря?

Вначале коротко о главном. Президентская кампания набирает ход, партии определяются с форматом своего участия в мартовских выборах и с кандидатами. Сегодня проходит съезд ЛДПР, там ожидаемо решили выдвинуть председателя партии Леонида Слуцкого, а в конце недели на форумы соберутся КПРФ и «Новые люди». А первый уже пошел. Накануне Владимир Путин побывал в Центризбиркоме, где представил документы на выдвижение. Вернее сказать - на самовыдвижение, таким образом ответ на вопрос «кто вы, кандидат Путин» получен - «кандидат №1» идет не от какой-то конкретной партии, а как самовыдвиженец и будет собирать положенные по закону 300 тысяч подписей. На прошлой неделе президент проводил прямую линию - она же в этот раз пресс-конференция - а еще и своеобразный сеанс психотерапии для сограждан с ответами на актуальные вопросы, начиная темой СВО и мобилизации и заканчивая проблемой роста цен на яйца и наличием (или отсутствием) двойника президента, этот вопрос задавал созданный при помощи искусственного интеллекта двойник.

- Владимир Владимирович, я студент и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить: правда ли, что у вас много двойников?

- ... Это мой первый двойник, кстати сказать.

В целом все эти 4 часа общения со страной в прямом эфире, на мой взгляд, были призваны продемонстрировать: всё нормально, всё по плану, всё будет хорошо, лидер с вами и никогда не бросит, так что спокойствие, только спокойствие, не стоит переживать.

- Перестань волноваться о том, что не можешь контролировать - просто живи (из фильма «Пассажиры»)

А в конце недели россияне, вернее их организованные группы, демонстрировали, что они с президентом. Команда Путина, иначе говоря - инициативная группа избирателей, в которую вошло и несколько псковичей, поддержала выдвижение Путина. А в воскресенье то же самое и тоже единогласно сделали делегаты съезда «Единой России» - и это было, безусловно, главное решение форума.

Кроме того, на съезде секретарь Генсовета партии, сенатор от Псковской области Андрей Турчак представил изменения в устав организации, в частности членские взносы там становятся обязательными, состав Генсовета увеличивается до 200 человек, руководителями региональных исполкомов смогут быть только члены «Единой России», все без исключения процедуры выдвижения кандидатов на должности главы регионов и муниципальных образований, руководителей фракций «Единой России», а также кандидатов на различные государственные и муниципальные должности, теперь требуют предварительного согласования. Полагаю, при согласовании будут оценивать по ряду установленных критериев - начиная с чисто формальных и заканчивая тем, является ли кандидат носителем духовных скреп.

- И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу большой, а сердце справедливым (из фильма «Золушка»).

Если серьезно, то эта тема согласований в партии власти и соответствия критериям перекликается с другой новостью недели. Как передают федеральные СМИ, в России внедрят новую модель оценки госслужащих. Прежняя была введена в далеком 2013-м, и будем справедливы - 10 лет назад многое было по-другому - за время пути модель успела порядком подустареть, теперь она не в полной мере соответствует новой политической реальности во времена торжества вертикали власти.

То есть требуются новые подходы, иные критерии оценки, управленцы новой генерации, что видим на многочисленных примерах ротации руководящих кадров. Как будут оценивать чиновников и кандидатов?

Из описания новой модели и пояснений экспертов-разработчиков следует: в отличие от прежней модели, при которой управленцев оценивали прежде по трем компонентам (лидерские, менеджерские и экспертные качества), в новой модели компетенции разделены на сквозные, то есть обязательные для всех уровней руководящих должностей, и дифференцирующие — разные для разных ступеней управления.

То есть система с одной стороны становится сложнее и запутаннее, с другой - авторы указывают, что модель — не зеркальное отражение конкретных требований к каждой вакансии на госслужбе, а лишь «упрощенная реальность». Из более конкретных требований - способность принимать непопулярные решения (это особенно важно для высшего уровня управления) и готовность к командной работе, которая для определенных категорий, цитирую, «приобретает особую значимость».

- Что, новый хозяин, надо? (из мультфильма «Волшебное кольцо»)

Как всё это будет работать, что изменится - покажет будущее. Перемены в любом случае будут, в том числе и у нас - это и продолжение муниципальной реформы, начатой в этом году в восьми районах (теперь муниципальных округах), и донастройка властного аппарата, и другие процессы. Собственно, они и не прекращаются. Из последнего отмечу небольшую цепную реакцию, вызванную уходом из областного Собрания депутата Олега Грицаева.

Как стало известно на минувшей неделе, он перешел на работу в администрацию Гдовского района, стал первым заместителем главы. Как отметил в своем обзоре комментатор ПЛН Господин Рейтингомер, никто не ожидал, что досрочно покинувший региональный парламент бывший замкомандира 76-й дивизии перейдет на муниципальную службу.

- Ничего не понимаю! (из мультфильма «Следствие ведут колобки»)

«Единственная версия, которая хоть как-то объясняет неожиданный маневр: в будущем гвардии полковник в отставке может сменить главу района Алексея Васильева на руководящем посту. Но, как говорится, это не точно», - пишет Рейтингомер.

А депутатский мандат Грицаева передают следующей по списку «Единой России» - управляющей областным отделением Социального фонда России Наталье Мельниковой, которая ранее уже была депутатом областного Собрания, а год назад избралась в Псковскую городскую Думу. Избиралась по одномандатному округу №5 (кстати, ранее там избирался экс-глава Пскова Иван Цецерский) - и вот то обстоятельство, что Мельникова была не списочницей, кандидатом-одномандатником, означает, что после ее возвращения в областное Собрание в Пскове предстоят довыборы депутата по пятому округу.

Напоследок о том, что ждет читателей Псковской Ленты Новостей, слушателей радио «ПЛН FM» и зрителей ПЛН ТВ в ближайшее время. Традиционно последние дни декабря - это время итогов. Конец 2023-го не станет исключением. Во-первых, мы продолжаем проект «Обратный отсчет», в рамках которого подводим итоги года вместе с региональными политиками, государственными и муниципальными управленцами, общественниками, деятелями культуры и искусства. До конца декабря у нас будет целый ряд встреч с интересными собеседниками.

Во-вторых, совсем скоро на сайте ПЛН выйдет новый ежегодный рейтинг ста самых влиятельных персон региона, а несколько позднее - традиционные сборник запоминающихся фраз минувшего года и политические итоги по десяткам номинаций - таким любопытным, как «Лузер года», «Счастливый билет» и многим другим.

Уже в понедельник свой итоговый обзор представит Господин Рейтингомер. Он сейчас всё подсчитывает, я заглянул ему через плечо - так, оказывается, лидерами по частоте попадания в еженедельные обозрения в 2023-м стали сразу двое - ни за что не догадаетесь, кто.

Нет-нет, не прошлогодний лидер по этому показателю - глава Пскова Борис Елкин, и не кто-то другой из партии власти - нет, тут парочка иная... Хотя давайте не будем раскрывать раньше времени карты - следите за публикациями ПЛН и нашими эфирами, тогда точно будете в курсе всего важного и просто интересного. А в программе «Гонки по вертикали» мы займемся разбором полетов и подобьем бабки ровно через неделю - во вторник, 26 декабря. Не пропустите! А на сегодня это всё. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Александр Савенко