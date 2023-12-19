Прайс на размещение агитационных материалов на выборах 17 марта от рекламного агентства «Бумеранг»

Сведения о размере и других условиях оплаты изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах президента России, назначенных на 17 марта 2024 года.
Изготовление и размещение ООО «Рекламное агентство "Бумеранг"» агитационных материалов в эфире радиоканала «60 FM» , Псков 102.6 FM.
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Наименование
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Стоимость
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Радиоканал «60 FM»
стоимость 1 секунды эфирного времени
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25 рублей
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Радиопрограмма в прямом эфире, хронометраж до 50 мин
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40 000 рублей
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Радиопрограмма в записи, обзорная программа, мини-интервью, выступление или репортаж с мероприятия, хронометраж до 15 минут, размещение 1 раз с повтором, с 07:00 до 19:00
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25 000 рублей
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Изготовление агитационного материала
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От 3000 рублей
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Позиционирование ролика
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Коэф.1.5
НДС не облагается. Адрес: Псков, ул. Петровская, д.51 (9 этаж) тел./факс (8112) 720-120.