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Прайс на размещение агитационных материалов в эфире радио «Европа плюс» на выборах 17 марта

19.12.2023 17:43|ПсковКомментариев: 0

Сведения о размере и других условиях оплаты изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах президента России, назначенных на 17 марта 2024 года.

Изготовление и размещение ООО «Норд-Вест Проект» агитационных материалов в эфире радиоканала «Норд-Вест Радио» («Европа плюс»), Псков 102.1 FM. 

Наименование

Стоимость

Радиоканал «Норд-Вест Радио» («Европа плюс»)

стоимость 1 секунды эфирного времени

25 рублей

Изготовление агитационного материала

От 3 000 рублей

Позиционирование

Коэф.1.5

НДС не облагается. Адрес: Псков, ул. Петровская, д.51 (9 этаж) тел./факс (8112) 720-120.

Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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