Прайс на размещение агитационных материалов в эфире радио «Европа плюс» на выборах 17 марта

Сведения о размере и других условиях оплаты изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах президента России, назначенных на 17 марта 2024 года.
Изготовление и размещение ООО «Норд-Вест Проект» агитационных материалов в эфире радиоканала «Норд-Вест Радио» («Европа плюс»), Псков 102.1 FM.
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Наименование
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Стоимость
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Радиоканал «Норд-Вест Радио» («Европа плюс»)
стоимость 1 секунды эфирного времени
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25 рублей
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Изготовление агитационного материала
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От 3 000 рублей
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Позиционирование
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Коэф.1.5
НДС не облагается. Адрес: Псков, ул. Петровская, д.51 (9 этаж) тел./факс (8112) 720-120.