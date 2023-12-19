Политика

Прайс по изготовлению агитационных материалов ООО «Городской формат плюс» на выборах 17 марта

В рамках избирательной кампаний по выборам президента РФ, назначенных на 15-17 марта 2024 года, уведомляем о возможностях ООО «Городской формат плюс» по изготовлению рекламно-агитационной продукции в соответствии с прайсом: