Прайс на размещение агитационных материалов на радио «105.3 FM» на выборах 17 марта

Сведения о размере и других условиях оплаты изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах президента России, назначенных на 17 марта 2024 года
Изготовление и размещение ООО «Интер-Шоу» агитационных материалов в эфире радиоканала «105.3 FM».
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Наименование
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Стоимость
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Радиоканал «105.3 FM»
стоимость 1 секунды эфирного времени
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20 рублей
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Изготовление агитационного материала
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От 3 000 рублей
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Позиционирование
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Коэф.1.5
НДС не облагается. Адрес: Псков, ул. Петровская, д.51 (9 этаж) тел./факс (8112) 720-120.