Политика

Прайс на размещение агитационных материалов на радио «105.3 FM» на выборах 17 марта

Сведения о размере и других условиях оплаты изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах президента России, назначенных на 17 марта 2024 года

Изготовление и размещение ООО «Интер-Шоу» агитационных материалов в эфире радиоканала «105.3 FM».

Наименование Стоимость Радиоканал «105.3 FM» стоимость 1 секунды эфирного времени 20 рублей Изготовление агитационного материала От 3 000 рублей Позиционирование Коэф.1.5

НДС не облагается. Адрес: Псков, ул. Петровская, д.51 (9 этаж) тел./факс (8112) 720-120.