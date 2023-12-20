Наталья Мельникова усилит фракцию ЕР в областном Собрании — Армен Мнацаканян

Управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова — ответственная женщина, она усилит фракцию «Единой России» в Псковском областном Собрании, считает заместитель председателя регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия», депутат по одномандатному округу №9 Армен Мнацаканян. Об этом он заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гость студии отметил, что поскольку Наталья Мельникова уже была областным депутатом и сейчас работает, в том числе, по направлению специальной военной операции, она усилит фракцию «Единой России».
Экс-депутату областного Собрания Олегу Грицаеву, чей мандат переходит Наталье Мельниковой, он также пожелал успехов, отметил, что рад за коллегу и всегда готов оказать ему посильную помощь в работе в муниципалитете.