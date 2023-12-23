Политика

Андрей Турчак: 2024-й – год важных политических решений

2024-й для России будет годом важных политических решений. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак на сессии Псковского областного Собрания 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Благодарю губернатора Псковской области, правительство региона, Псковское областное Собрание депутатов за помощь бойцам в зоне СВО. Псковская область отправила около 1,5 тысячи тонн гуманитарного груза. Большой вклад внесли депутаты, поименно знаем каждого. Отдельные слова благодарности – главам муниципалитетов», – сказал Андрей Турчак.

Сенатор поздравил собравшихся с наступающим Новым годом и отметил, что 2024-й будет годом важных решений для страны.

«Год будет непростой, но я не помню, когда он был простым. Это год важных политических решений. Верю, что жители Псковской области сделают правильной выбор на благо нашей страны. Желаю, чтобы новый год стал для страны и для бойцов годом победы», – подытожил Андрей Турчак.

Напомним, 17 марта 2024 года пройдут выборы президента России.