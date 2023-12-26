Политика

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Александром Котовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это традиционный ежегодный проект, в котором итоги уходящего года подводят известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения.

Сегодня итоги развития Псковской области в уходящем 2023 году подведет председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Насколько успешно действующая вертикаль власти справлялась с вызовами и угрозами года? Как складывалась экономическая ситуация в регионе? Ощущалась ли поддержка федерального центра? Почему на недавней сессии областного Собрания никто из депутатов не проголосовал против регионального бюджета на 2024 год и плановый период? Как в Псковской области складывается ситуация в сферах здравоохранения и образования? Будет ли в следующем году продолжена реализация муниципальной реформы? Эти и многие другие вопросы с гостем студии обсудит ведущий Максим Костиков.

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 56-73-72.