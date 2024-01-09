Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Госдумы Сергеем Каргиновым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - депутат Государственной Думы от ЛДПР, партийный куратор регионов Северо-Запада Сергей Каргинов.

Ведущий программы Александр Савенко поговорит с парламентарием о целях его приезда в Псковскую область, работе в Госдуме, планах ЛДПР и участии кандидата от партии в президентских выборах.

Свои вопросы Сергею Каргинову вы можете задать по телефону прямого эфира: 56-73-72.

Трансляция завершена.