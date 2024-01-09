Политика

Госдума разработала план по взаимодействию с региональными парламентами

Выездные мероприятия в региональных парламентах дают возможность депутатам Госдумы на местах обсуждать изменения в законодательство, рассказал лава комиссии по регламенту Госдумы Виктор Пинский.

План мероприятий по взаимодействию с региональными парламентами был согласован комиссией Госдумы по регламенту и утвержден решением совета ГД в декабре, в нем прописаны встречи, которые будут проводиться с использованием видеоконференцсвязи, пишет РИА Новости.

«Существуют выездные мероприятия депутатов, они согласовываются заранее и проводятся в течение года. Это обсуждение изменений в законодательстве с людьми на местах. Демократические процедуры в действии. Каждый комитет ГД может обсуждать законодательные предложения, конкретные проблемы граждан», - рассказал Пинский.