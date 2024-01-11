«Постскриптум»: Старт президентской кампании и история с душком. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 января.
Основные темы, которые обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- История с душком - громкое начало года: губернатор жестко раскритиковал мусорщиков за плохую работу.
- Чаще в Москву – число авиарейсов Псков-Москва с апреля увеличится.
- Президентская кампания набирает обороты: на «ПЛН FM» стартуют дебаты.
- Хороший вопрос начала года - как чувствует себя псковский бизнес?
Подробно о политике ведущие поговорили с политическим обозревателем Александром Савенко.