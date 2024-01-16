Политика

Очередная сессия областного Собрания назначена на 25 января

Очередная сессия областного Собрания депутатов назначена на 25 января. Заседание начнётся с парламентского часа, посвящённого проблемам льготного лекарственного обеспечения жителей региона. Решение принял Совет законодательного органа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Спикер Собрания Александр Котов напомнил коллегам, что проведение парламентского часа по вопросам сферы здравоохранения было запланировано ещё на ноябрьскую сессию по инициативе председателей двух комитетов – Игоря Дитриха и Алексея Севастьянова, однако, обсуждение пришлось перенести по просьбе докладчика.

В повестке 12 вопросов, пять из них предложены на рассмотрение прокурором Псковской области. Кроме того, депутатам предстоит внести изменения в закон «О государственной социальной помощи в Псковской области» и скорректировать три закона, регулирующих финансирование отдельных полномочий органов власти районов и муниципальных округов.