Виталий Рахманов назначен членом Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса

ЦИК России назначила членом Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса Виталия Рахманова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облизбиркома.
Кандидатура представлена Псковской региональной общественной организацией «Ресурсный Центр добровольчества».
В настоящее время Виталий Рахманов занимает должность начальника управления цифрового развития и связи правительства Псковской области. В декабре награждён региональным знаком «За содействие в организации выборов».