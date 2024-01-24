Политика

«Дневник выборов-2024». Выпуск 3. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дневник выборов», посвященной предстоящим выборам президента России, которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 января.

В том, что происходит за оставшееся время до голосования, ведущий Александр Савенко еженедельно разбирается вместе с экспертом — председателем Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, главой «Экспертного клуба: псковский регион» Ильей Стрелковым.

Основные темы этого выпуска: активность кандидатов, работа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области и прогноз по явке.