Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Темы, которые сегодня обсудят ведущие Константин Калиниченко, Сергей Васильев и Александр Савенко:

- «Феномен Надеждина» и все-все-все. Чем заняты кандидаты на пост президента и что происходит на старте избирательной кампании в Псковской области?

- «Мост анжанерной конструкции». Про мост через реку Пскову;

- Аттракцион неслыханной щедрости. Надо ли тратить бюджетные миллионы на бесполезные проекты сомнительных НКО?

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.