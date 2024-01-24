Политика

Об основных источниках фейков предупредил Илья Стрелков

Анонимные Telegram-каналы являются основными источниками фейков и вбросов. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: псковский регион» Илья Стрелков рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Механизм противодействия фейкам уже проработан с нашими наблюдателями. У нас существует мониторинговая сеть, мы видим, что происходит вброс в каком-то анонимном Telegram-канале. Все, в основном, происходит через эти Telegram-каналы. Мы верифицируем информацию через наших наблюдателей, которые находятся на участке. Просим их сделать фото- и видеофиксацию данных моментов, если это правда. Они поясняют, фейк это или не фейк. Штаб реагирует и идет взаимодействие со СМИ, которые грамотно поясняют избирателям, что происходит на самом деле», – рассказал Илья Стрелков.

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«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.