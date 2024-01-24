Политика

Большинство региональных лидеров «Партии роста» претендуют на руководящие должности в объединенной партии

В ходе очередного съезда «Партии роста», который прошел в Москве 27 января, 46 лидеров региональных ячеек «Партии роста» заявили о том, что готовы войти в руководящий состав объединенной партии после ее слияния с партией «Новые люди». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Партии роста».

15 из этих 46 выдвинули свои кандидатуры на посты председателей отделений объединенной партии в субъектах России, остальные подали заявки на вступление на должности секретарей отделений и членов региональных советов.

Основатель «Партии роста» Борис Титов, в свою очередь, должен занять пост председателя Федерального политического совета объединенной партии, в который вместе с ним войдут и его коллеги по ФПС «Партии роста».

Чтобы осуществить этот переход, на съезде было принято решение о снятии с Титова текущих полномочий председателя Федерального политического совета «Партии роста». На этот пост тайным голосованием избрана заместитель председателя партии, депутат томской городской Думы Елена Ульянова.

Помимо этого, на съезде было решено поддержать делом единого кандидата в президенты, вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Более тридцати представителей «Партии роста» подали документы на то, чтобы стать доверенными лицами кандидата. Среди них предприниматели из разных регионов страны – от Москвы до Магадана.

Совместный съезд объединенной партии ожидается в марте 2024 года.

Напомним, 17 января в ходе круглого стола, посвященного выборам президента России 15-17 марта, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) лидер регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов и руководитель областного отделения «Новых людей» Андрей Маковский указывали, что пока не ясно, кто возглавит псковское региональное отделение после объединения двух партий.