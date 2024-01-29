Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Анатолием Копосовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гостем студии станет помощник председателя Псковского областного Собрания, бывший вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов. Как раз сегодня, 29 января, он отмечает 80-летний юбилей. Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о псковской политике и десятилетиях перемен.

Звоните по телефону прямого эфира: 56-73-72, задавайте вопросы гостю студии.

Трансляция завершена