Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» о Межрегиональном слете молодежи «Справедливой России»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гости студии - председатель Координационного совета «Молодежи "Справедливой России"» Анастасия Павлюченкова и лидер данной молодежной организации в Пскове Станислав Оссовский.

Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о состоявшемся на днях Межрегиональном слете «Молодёжь "Справедливой России"». С какой целью он проводился? Кто в нем принял участие и что обсуждали? Об этом и многом другом — в эфире.

Трансляция завершена.