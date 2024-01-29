Политика

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Серавиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин. Ведущий Максим Костиков поговорит с ним об общественно-политическом климате в регионе и о старте главной избирательной кампании 2024 года.

Как изменился политический ландшафт в Псковской области за время губернаторства Михаила Ведерникова? Как выглядит кадровый и электоральный потенциал региональных отделений партий? Какие Александр Серавин видит угрозы и вызовы для президентской кампании и какую явку прогнозирует?

Об этом и многом другом — в эфире.