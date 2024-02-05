Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Дмитрием Михайловым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов.

Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о предстоящих в марте выборах президента России, о легитимности избирательной кампании и о кандидате, которого выдвинули на президентские выборы коммунисты.

Телефон прямого эфира — 56-73-72.

Трансляция завершена.