Политика

Песков рассказал, когда Путин может огласить послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному Собранию в конце февраля — начале марта, не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы не можем этого исключать», — цитирует его РИА Новости.

О том, что послание может состояться в период между 23 февраля и 8 марта, написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

На минувшей неделе Песков подтвердил журналистам, что в Кремле идет подготовка к этому событию. Он уточнил, что обычно она занимает несколько месяцев.

Путин оглашал послание Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года. В 2022-м президент перед законодателями не выступал. Как он сам пояснил, это было связано с «большой динамикой событий».