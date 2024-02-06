Политика

«Дневник выборов-2024». Выпуск 5. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись пятого выпуска программы «Дневник выборов», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 8 февраля.

Каждый четверг ведущий Александр Савенко обсуждает главные темы президентской кампании с председателем Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководителем экспертного клуба «Псковский регион» Ильей Стрелковым.

Сегодня в выпуске: круг кандидатов в президенты, динамика заявок на дистанционное электронное голосование и итоги частотного анализа текстов публикаций псковских телеграм-каналов, имеющих отношение к президентским выборам. Экспертный клуб «Псковский регион» в ходе данного анализа выявил самые часто используемые слова недели.