Политика

ЦИК предложит разрешить сбор подписей на федеральных выборах дистанционно

Центральная избирательная комиссия РФ предложит по итогам нынешней президентской кампании разрешить сбор подписей на федеральных выборах дистанционно через портал госуслуг, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Мы по итогам этой кампании уже точно видим три аспекта, которые предложим пересмотреть нашим законодателям. Первое – разрешить сбор подписей дистанционно через портал госуслуг уже на федеральном уровне, как сейчас делается на региональном», - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.

Второе, по ее данным, ЦИК предложит уточнить в законодательстве момент, с которым лицо приобретает статус кандидата. Также, как отметила Памфилова, нужно точечно привести к единообразию нормативную часть по поводу процедуры регистрации кандидатов, пишет РИА Новости.