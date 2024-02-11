Политика

Надеждин подал иски в Верховный суд об оспаривании форм документов для сбора подписей

Политик Борис Надеждин, выдвинутый партией «Гражданская инициатива» на выборах президента РФ, подал в Верховный суд РФ два иска об оспаривании нормативных актов Центризбиркома РФ, которые регулируют порядок сбора подписей избирателей и проверки подписных листов. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Надеждин добавил, что 16 февраля он намерен подать в Верховный суд РФ третий и основной иск - об оспаривании отказа Центризбиркома РФ в регистрации кандидатом в президенты, пишет ТАСС.

«Сегодня подаем два других иска: об оспаривании формы ведомости и об оспаривании формы нотариального списка сборщиков», - написал он.

8 февраля ЦИК отказал в регистрации на выборах Надеждину из-за высокого процента брака в сданных подписях. По итогам проверки отобранных 60 тыс. недействительными были признаны 9 147 подписей. Для регистрации доля недействительных подписей не должна превышать 5%. Всего Надеждин сдал в ЦИК почти 105 тыс. подписей.