Политика

«Гонки по вертикали»: кандидатский квартет, смена концепции и чемодан без ручки

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Что происходит на выборах, кому достанутся «голоса Надеждина» и доедет ли до Пскова кандидат от ЛДПР Слуцкий? Ищем ответы на актуальные вопросы президентской кампании.

«Будь здоров, город Гдов!». Экс-депутат областного Собрания Олег Грицаев покинул пост замглавы администрации Гдовского района. Что это значит и какую проблему ставит перед региональным руководством?

«Чемодан без ручки». Власть и молодежная политика: есть ли шанс на успех?

Как водится, сперва коротко о главном - о президентской кампании. Она сейчас вступила в стадию паузы. Процесс регистрации кандидатов закончен (как мы и прогнозировали, их четверо), а вот период агитации в СМИ - самый яркий и заметный для всех этап - пока не наступил. Где-то там далеко, в столицах и крупных регионах, еще что-то такое, имеющее прямое или косвенное отношение к выборам, происходит - например, кандидаты Николай Харитонов и Леонид Слуцкий изучают прилавки рынков и полки магазинов. Еще там ожидаемо не зарегистрировали Бориса Надеждина, и в штабе Владислава Даванкова уже рассчитывают на голоса либерального электората. Тем временем фаворит - действующий президент Владимир Путин - дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. И все последние дни это - тема №1 везде - хоть в телеящике, хоть в Интернете, в Вологде даже в кинотеатре по воле тамошнего градоначальника решили показать интервью. А псковские политики, за редчайшим исключением, этого вроде как не заметили, как всегда промолчали, никак не отреагировали - это как у «Чайфа», в Москве Элвин Ли, а мне и не надо. Вот и нашим политикам и прочим лидерам общественного мнения, похоже, ничего не надо. У нас тут всё тихо, скучно, как в свое время выразилась одна высокопоставленная гостья, мухи на лету засыпают. Вот и сейчас, за месяц с небольшим до голосования на президентских выборах, всё тут буднично, неярко, без ярких красок.

Еще хоть что-то происходит у «партии власти»: продолжает работать штаб общественной поддержки, какие-то мероприятия чуть ли не ежедневно проводят (подробно об этой форме работы в предвыборный период мы говорили в предыдущем выпуске). Намедни на улицах появилась социальная реклама - «Россия - сила в людях» с портретами депутатов, учителей, врачей. Нечто подобное мы наблюдали перед выборами и раньше.

Тем временем псковская оппозиция, как говорится, ни мычит ни телится.

Пока хуже всего у «Новых людей». Похоже, в этот раз финансовый дождь на региональное партийное отделение не пролился - количество агитационных материалов близко к нулю. И ладно бы только АПМ не было - но и сами «Новые люди» в Пскове во главе с Андреем Маковским достаточно пассивны, за что уже удостоились упреков от экспертов и авторов политических Telegram-каналов. Если дело и дальше так пойдет - полагаю, выводы в федеральном центре относительно агитаторов за Владислава Даванкова сделают однозначные, и в споре за лидерство в региональном отделении объединенной партии «ростовиков» и «новолюдей» конкуренции обивающему московские пороги Игорю Романову из «Партии роста» просто не будет. То есть лидером станет он, а руководителю реготделения «Новых людей» потом только и останется, что посыпать голову пеплом и сокрушаться над потерями, в том числе в 2026-м партийного мандата депутата областного Собрания.

Повеселее кампания у элдэпээровцев. Тут раньше заявленного срока приехал партийный автобус. Теперь это агитационное транспортное средство колесит по городах и районам, портрет Леонида Слуцкого издалека виден.

По нашей информации, лидер ЛДПР все-таки может доехать в ходе этой кампании до Пскова. Впрочем, официального подтверждения этого визита пока нет.

Напомню, что побывать в регионе Слуцкий собирался еще в прошлом году, но тогда так и не приехал. Замыкает краткий обзор предвыборной активности в Псковской области КПРФ. Тут полная невнятность и пассивность. Разве что псковские коммунисты съездили на встречу со своим кандидатом Николаем Харитоновым в Питер, а сейчас разбрасывают по почтовым ящикам газету с агитацией - работают примерно так же, как во времена Ленина, столетие со смерти которого недавно отмечали. Век прошел, а методы и технологии примерно те же.

Федеральные выборы федеральными выборами, а необходимость решать местные проблемы никто не отменял. Как мы отмечали в предыдущих выпусках, в 2024 году в регионе должна продолжиться муниципальная реформа. В частности, вероятно, в Гдовском районе, где - как прогнозировала ПЛН в статье «2024: вызовы, угрозы, ожидания» - возможен уход главы Алексея Васильева, а сменщиком его, по словам знающих людей, как раз и должен был стать Олег Грицаев, в конце прошлого года покинувший областное Собрание депутатов и ставший заместителем главы администрации Гдовского района.

Однако на минувшей неделе эта схема развалилась. Грицаев неожиданно покинул пост замглавы. Обозреватели гадают, то ли душа офицера не вынесла тягот муниципальной службы, то ли традиционно нездоровый гдовский политический климат повлиял, то ли еще что, но так или иначе - возникла новая проблема для региональных властей.

Не оставляем мы без внимания Великие Луки, руководству которых попеняли на совещании у губернатора за запаздывание с приведением вывесок и рекламы в соответствие с дизайн-кодом. Примечательно, что впервые в «южной столице» критику областного руководства смаковали на одном из местных медиаресурсов, которые контролируются городскими властями.

Что это? Отсутствие контроля за своими ресурсами или некая новая стратегия?

Что касается позитива, то в Великих Луках широко отметили 100-летие со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, а региональное отделение Российского военно-исторического общества во главе с депутатом Госдумы Александром Борисовым провело там представительный круглый стол, посвященный 80-летию освобождения Псковской области и 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Подробности - на сайте Псковской Ленты Новостей и в сюжете «ПЛН-ТВ».

Напоследок еще про еще одну головную боль властей - молодежную политику. Это как чемодан без ручки - и нести мучительно тяжело, но и бросить нельзя. Если повспоминать недавнюю историю, то чего только с этой молодежной политикой ни делали - то объединяли ее с чем-нибудь - то со спортом, с общественными проектами в рамках одного структурного подразделения, то разъединяли. То совсем молодых пробовали, то делали ставку на более опытных. Но вот как-то не идет. С одной стороны, априори молодежь - наше всё, ей везде дорога, ей надо заниматься, воспитывать, прививать патриотизм и т.д., и т.п. С другой стороны, как всё это делать, чтоб не для галочки, интересно для молодежи и с очевидным эффектом - непонятно. Давно вышедшие из молодежного возраста чиновники вряд ли сами понимают, как достичь целей, при решении поставленной задачи они напоминают Агнессу Ивановну из «Курьера», которая, помнится, заявляла: «У нас прекрасная молодежь, можно сказать - героическая. Я каждый день смотрю телевизор - и, уверяю вас, очень хорошо знаю нашу молодежь».

Чего только тут ни создавали - «Наши», «Первый рубеж», «Молодая гвардия Единой России», другие молодежные организации. Каждый из псковских губернаторов уделял этой теме внимание - кстати, «Команда 2018» тоже включала в себя немало молодых людей. Но в любой период при любых руководителях всё, как правило, заканчивалось тем, что молодые карьеристы отрабатывали за деньги, а потом бесследно исчезали.

Пятнадцать с лишним лет назад создали Молодежный парламент, который должен был стать «политическим лифтом» и «трамплином». Красивые слова, но мало кто из тех, кто прошел МП, достиг каких-то высот в политике. Да, есть отдельные исключения - вроде бывшего руководителя одного из структурных подразделений областной администрации Дениса Матвеева или экс-депутата областного Собрания Лидии Драгуновой, но в целом куда-то исчезают.

В настоящее время наблюдаем очередную попытку вдохнуть в работу с молодежью жизнь и провести перезагрузку. Во-первых, поменялся состав Молодежного парламента при областном Собрании депутатов, на первом заседании прошли выборы председателя - причем, альтернативные.

Не очень понятно, зачем, но свою кандидатуру выдвинул эсер Станислав Оссовский. Так сказать, бросил перчатку вызова, но ожидаемо разгромно проиграл великолучанину Артему Баринову, отправленному в молодежный парламент депутатом-одномандатником из «Единой России». Так что результат закономерен. В областном Собрании, даже в его молодежном крыле, случайностей не бывает.

А сегодня был получен ответ на вопрос, кто займет кресло руководителя областного комитета по молодежной политике после ухода Кристины Луневой. Ранее опубликованная ПЛН информация подтвердилась - на должность врио председателя комитета по молодежной политике назначили экс-руководителя управления культуры администрации города Пскова Дмитрия Яковлева, кстати, в прошлом - члена Молодежного парламента.

Как вы, возможно, помните, известность он получил благодаря тому, что в качестве координатора проекта «Трезвая Россия» неоднократно подавал заявки на проведение мероприятий в тех же локациях и в то же время, что и псковская несистемная оппозиция. Каждый раз оказывалось, что Дмитрий Яковлев был чуточку первее - и вот под этим предлогом псковские оппозиционеры неизменно получали отказ. Такой вот бэкграунд. Заместителем председателя комитета назначена Екатерина Тимофеева – победитель первого регионального конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области». Напомню, что комитет по молодежной политике, как самостоятельная структура, был создан в области прошлом году - это федеральная установка. Теперь будем наблюдать, как пойдет дело при новых руководителях.

На этом всё. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Александр Савенко

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы Псковского областного Собрания, областного отделения КПРФ, регионального отделения ЛДПР, Telegram-канал Михаила Ведерникова.