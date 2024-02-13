Верховный суд отклонил иск Надеждина, оспаривающего порядок сбора подписей

Верховный суд РФ отклонил иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах.
«В удовлетворении исковых требований отказать», - огласил решение судья Олег Нефедов.
Надеждин оспаривал нормы ЦИК, согласно которым списки сборщиков подписей заверяет нотариус определенного региона, поэтому они не могут собирать их в другом субъекте России. Именно из-за этой нормы комиссия отсеяла подписи жителей других регионов, поданные в московский штаб, пишет РИА Новости.
«Закон не запрещает человеку жить в другом регионе. Федеральный закон не запрещает человеку, например, из Хабаровска, прийти в московский штаб и оставить свою подпись», - отметил Надеждин на заседании.
Представитель ЦИК назвал требования истца не основанными на положениях закона. Он добавил, что Центризбирком действует в рамках своих полномочий и в своем праве, утверждая формы, связанные с подготовкой и проведением выборов. Требования о прописке сборщиков, добавил он, нужны для подсчета голосов, поданных в каждом регионе.
«Административный истец до определенного этапа соблюдал наши формы, потом у него исчезло несколько папок... в связи с этим возникли претензии к форме списков сборщиков», - отметил юрист.
Ранее ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ - доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик намерен обжаловать это решение в Верховном суде.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование будет проходить 15-17 марта.