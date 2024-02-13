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Политика

Верховный суд отклонил иск Надеждина, оспаривающего порядок сбора подписей

15.02.2024 16:40|ПсковКомментариев: 1

Верховный суд РФ отклонил иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах.

«В удовлетворении исковых требований отказать», - огласил решение судья Олег Нефедов.

Надеждин оспаривал нормы ЦИК, согласно которым списки сборщиков подписей заверяет нотариус определенного региона, поэтому они не могут собирать их в другом субъекте России. Именно из-за этой нормы комиссия отсеяла подписи жителей других регионов, поданные в московский штаб, пишет РИА Новости.

«Закон не запрещает человеку жить в другом регионе. Федеральный закон не запрещает человеку, например, из Хабаровска, прийти в московский штаб и оставить свою подпись», - отметил Надеждин на заседании.

Представитель ЦИК назвал требования истца не основанными на положениях закона. Он добавил, что Центризбирком действует в рамках своих полномочий и в своем праве, утверждая формы, связанные с подготовкой и проведением выборов. Требования о прописке сборщиков, добавил он, нужны для подсчета голосов, поданных в каждом регионе.

«Административный истец до определенного этапа соблюдал наши формы, потом у него исчезло несколько папок... в связи с этим возникли претензии к форме списков сборщиков», - отметил юрист.

Ранее ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ - доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик намерен обжаловать это решение в Верховном суде.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование будет проходить 15-17 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей
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