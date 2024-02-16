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Политика

Псковский губернатор предостерег Запад от территориальных претензий к России

16.02.2024 17:29|ПсковКомментариев: 0

Страны, предъявлявшие к России территориальные претензии, «расплачивались в итоге собственными землями». Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя сообщения о том, что белорусская оппозиция обсуждает с Западом возможное присоединение к Белоруссии западных российских территорий.

Как сообщил ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, белорусская оппозиция обсуждает с представителями Запада такие территориальные изменения «в случае поражения России». По мысли участников переговоров, взамен республика должна будет отдать Польше свои западные земли, пояснил глава государства.

«Ближнее зарубежье не первый год лязгает зубами. Причем Псковской области в этом плане всегда уделяли особое внимание. На Пыталовский район смотрела Латвия, на Печоры - Эстония. <...> Что тут скажешь. Пусть посмотрят на карту. Все, кто предъявлял России претензии на наши исторические территории, расплачивался в итоге собственными землями», - цитирует Михаила Ведерникова ТАСС.

Губернатор также высоко оценил сотрудничество с Лукашенко. «Мы лично с ним виделись, обсуждали перспективы взаимодействия на региональном уровне и по результатам был реализован целый ряд проектов в сфере экономики, образования, культуры, транспорта, патриотического воспитания между Псковской и Витебской областями. <..> Мы на Псковщине искренне ценим такое отношение», - сказал глава региона. 

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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