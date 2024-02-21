Политика

Александр Козловский: В России уже не осталось людей, которые не погружены в политику

Жизнь меняется, и на сегодняшний день в России уже не осталось людей, которые не погружены в политику. Об этом депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Времена меняются, мы пережили пандемию, сейчас идет специальная военная операция. Мы во многом себя ограничиваем, мы уже видим, как меняется общество. Мы не можем быть безучастными, больше нет людей, которые не погружены в политику. И это правда. Если раньше артисты могли себе позволить делать все, что угодно, и общество это нормально воспринимало, то сегодня ситуация обратная, она кардинально поменялась, и общество больше не приемлет тех выходок», - сказал Александр Козловский.

Он пояснил, что имеет ввиду «голую вечеринку» актрисы и блогера Анастасии Ивлеевой и другие подобные мероприятия, которых «проходит не мало, но становится меньше».

Депутат считает, что на сегодняшний день проведение таких мероприятий недопустимо, и нужно уделять больше внимания патриотическому воспитанию молодежи.