Александр Козловский: В России уже не осталось людей, которые не погружены в политику

Жизнь меняется, и на сегодняшний день в России уже не осталось людей, которые не погружены в политику. Об этом депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он пояснил, что имеет ввиду «голую вечеринку» актрисы и блогера Анастасии Ивлеевой и другие подобные мероприятия, которых «проходит не мало, но становится меньше».
Депутат считает, что на сегодняшний день проведение таких мероприятий недопустимо, и нужно уделять больше внимания патриотическому воспитанию молодежи.