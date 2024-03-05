Политика

О фейковых сайтах с опросами предупредили перед выборами россиян

Мошенники перед выборами президента РФ запустили фальшивые сайты с опросами якобы за вознаграждение, цель которых - заполучить персональные данные россиян и похитить их средства, сообщили эксперты.

«Поскольку легитимные опросы перед выборами всегда проводятся для замеров поддержки кандидатов, ожиданий и предпочтений электората, это придает легендам злоумышленников больше убедительности… Уже сейчас на нашу платформу стали поступать сигналы о запуске таких сайтов с опросами. За участие в исследовании на них пользователям обещают оплату», - рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова РИА Новости.

По ее словам, эксперты зафиксировали две схемы злоумышленников. Первый сценарий подразумевает заполнение анкеты участника опроса с указанием паспортных данных и реквизитов карты, куда якобы должна будет зачисляться плата за прохождение опроса. Однако после заполнения анкеты появляется сообщение о сбое, никакие опросные страницы не загружаются. Во втором сценарии сначала человек отвечает на вопросы, а затем его просят указать паспортные данные и реквизиты карты якобы для оплаты и идентификации. Таким образом, в обоих случаях, как подчеркнула Храпунова, важные данные жертв оказываются в руках мошенников.

Мошенники часто прибегают к рассылке сообщений в мессенджерах, на электронную почту, а также обзвону населения от имени различных фейковых общественных организаций, избиркомов или политических партий якобы с целью проведения опросов, анкетирования, подтвердил адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук.

«За заполнение анкеты злоумышленники обещают небольшое вознаграждение в размере от одной до пяти тысяч рублей, после перехода по ссылке система просит ввести данные банковской карты», - рассказал он.

При этом эксперт добавил, что нередко ссылка содержит вирус, который предоставляет мошенникам доступ к сообщениям или банковским приложениям.

Кроме того, мошенники, зная, что перед выборами сотрудники избиркомов проводят поквартирный обход для уточнения избирательных списков, могут под видом таких сотрудников запрашивать у граждан персональные данные и грозить вымышленными штрафами за отказ предоставления информации, предупредил Полещук.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.