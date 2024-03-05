Политика

Проект «ИнформУИК» завершили в Псковской области

Проект «ИнформУИК» в Псковской области успешно завершён. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

С 17 февраля по 7 марта сотрудники участковых избирательных комиссий посетили более 316 600 домовладений, рассказали избирателям о выборах Президента России и помогли с выбором формы голосования.

«Восхищаемся вами, наши дорогие коллеги! Профессионально, ответственно и с полной душевной отдачей и теплотой вы отработали эти три недели, преодолевая трудности и погодные условия. Спасибо за проделанный труд!» - добавили в облизбиркоме.

Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта.