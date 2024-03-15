Политика

Умер народный артист России Александр Ширвиндт

Народный артист РСФСР, президент Театра сатиры Актер Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни, сообщил актер театра Юрий Васильев.

О дате и месте прощания станет известно позже, пишет РИА Новости.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, после чего его приняли в труппу Театра имени Ленинского комсомола (ныне Ленком). Успех молодому актеру принесли роли в спектаклях, поставленных Анатолием Эфросом, который возглавил театр в 1964 году. Это Тригорин в «Чайке» Антона Чехова, Людовик в «Мольере» Михаила Булгакова, Гудериан в «Каждому свое» Самуила Алешина и другие.

В 1968 году вслед за Эфросом Ширвиндт перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной, где прослужил два года, а с 1970-го работал в Московском театре сатиры. Первой его ролью на этой сцене в театре стал граф Альмавива в известной постановке Валентина Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1970).

Наряду с актерской работой в Театре сатиры Ширвиндт начал заниматься режиссурой. В 1970 году он совместно с Марком Захаровым поставил спектакль «Проснись и пой!» по пьесе Миклоша Дьярфаша. Нередко выступал в качестве не только режиссера, но и автора или соавтора инсценировки/сценария, а всего на его счету более 20 спектаклей.

В кино Ширвиндт дебютировал в 1956 году в картине Семена Деревянского и Рафаила Сусловича «Она вас любит». Его фильмография ннасчитывает более 60 работ, среди которых — «Приходите завтра…» (1962), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), «Небесные ласточки» (1976), «Трое в лодке" не считая собаки"» (1979), «Самая обаятельная и привлекательная» (1985), «Забытая мелодия для флейты» (1987).

В 1989 Ширвиндту присвоили звание народного артиста РСФСР. Лауреат премий «Хрустальная Турандот» (2009), «Звезда театрала» (2009), национальной премии «Фигаро» имени Андрея Миронова (2015). Награжден орденом Дружбы народов (1994) и «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней.