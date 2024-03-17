Политика

Явка на выборах президента России в Псковской области возросла до 52%

Явка на выборах президента России в Псковской области возросла до 52,05% (с учетом ДЭГ), по состоянию на 10:00 17 марта проголосовало 259 807 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной избирательной комиссии.

Инфографика: Избирательная комиссия Псковской области

На избирательных участках свой голос отдали 190 435 человек из 421 165 избирателей (45,22%).

С использованием ДЭГ проголосовало 69 372 человека - 88,94%.

Согласно данным ЦИК России, на данный момент совокупная явка по участкам и на дистанционном электронном голосовании в РФ – 61,37% (60,04% - на избирательных участках, 91,25% - от включенных в список ДЭГ).