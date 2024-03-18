Политика

Андрей Турчак: «Единая Россия» проведет предварительное голосование с 21 марта по 26 мая

«Единая Россия» проведет предварительное голосование с 21 марта по 26 мая. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета.

«Единая Россия» остается единственной политической силой в стране, которая открыто отбирает своих кандидатов, отметил секретарь Генсовета.

«В сентябре в ходе ЕДГ-2024 в 40 регионах состоятся 67 избирательных кампаний, на которых будут замещаться более 25 тысяч мандатов. Это, в том числе, довыборы депутата Госдумы в Республике Хакасия. 19 выборов высших должностных лиц, 13 кампаний по избранию депутатов заксобраний, 3 кампании по избранию глав административных центров, 21 кампания по избранию депутатов гордум и 10 кампаний по массовым выборам в органы МСУ, на которых замещается более 24 тысяч мандатов», - цитирует Турчака пресс-служба «Единой России».