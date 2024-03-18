«Единая Россия» анонсировала изменения в процедуре предварительного голосования

«Единая Россия» анонсировала изменения в процедуре партийного предварительного голосования, сообщается в Telegram-канале партии.
Список изменений:
- участники предварительного голосования на должности глав регионов должны встретиться с 75% секретарей партийных «первичек»;
- все победители предварительного голосования «Единой России» по итогам процедуры обязаны стать сторонниками или членами партии;
- на утверждение Президиума Генсовета Единой России от регионального отделения партии предлагается всего одна кандидатура на должность высшего должностного лица субъекта РФ;
- кандидаты предварительного голосования в заксобрания и гордумы могут участвовать в процедуре или по одномандатному округу, или идти по списку;
- формирование итоговых списков Единой России на выборы без учета результатов предварительного голосования не допускается.
Напомним, «Единая Россия» проведет предварительное голосование с 21 марта по 26 мая.