Политика

По итогам президентской кампании три партии получат из бюджета больше, чем потратили

По итогам президентской кампании три партии («Новые люди», ЛДПР и КПРФ), выдвинувшие своих кандидатов, получат из бюджета больше, чем потратили. Дороже всего один голос обошелся кандидату от «Новых людей» Владиславу Даванкову, который потратил на выборы больше других участников гонки, пишет «Коммерсантъ».

По данным ЦИКа, из его избирательного фонда израсходовано 368,2 млн руб. В пересчете на 3 362 484 набранных голоса поддержка каждого избирателя обошлась ему в 110 руб. При этом не менее 136 млн руб. господин Даванков потратил на агитацию в теле- и радиоэфире — по этой статье расхода проходят самые большие платежи (до 37 млн руб.).

На втором месте лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, потративший из своего избирательного фонда почти 212 млн руб. Больше всего он израсходовал на печатные агитационные материалы, а телерекламу практически игнорировал. Слуцкому голос избирателя обошелся в среднем в 76 руб.

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов оказался самым экономным участником кампании, потратив на нее всего 166 млн руб., а цена одного голоса для него составила 44 руб. Коммунист также сделал ставку на печатную агитацию, а на рекламу через организации телерадиовещания истратил всего 12 млн руб.

А вот Владимир Путин на предвыборном эфире не экономил, израсходовав на теле- и радиорекламу 161 млн руб.— это половина от всех потраченных им средств (317 млн). Зато один голос избирателя обошелся ему дешевле, чем всем остальным,— всего в 4 руб.

В итоге все партии, напрямую участвовавшие в кампании, получат из федерального бюджета больше, чем потратили, ведь по закону партия, выдвинувшая на президентских выборах кандидата, который набрал более 3% голосов, получает из бюджета разовую выплату из расчета 152 руб. за каждый полученный ее выдвиженцем голос.

Владимир Путин шел на выборы самовыдвиженцем, поэтому в его случае претендовать на бюджетные средства некому. В то же время КПРФ заработала на президентской кампании 573 млн руб., «Новые люди» — 511 млн, а ЛДПР — 425 млн, и во всех случаях это заметно больше, чем израсходовали их кандидаты.