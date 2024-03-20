Политика

Более 40% голосов: «Единая Россия» внесла весомый вклад в победу Владимира Путина

Итоги участия партийного актива «Единой России» в выборах президента подвели на заседании Президиума Генсовета, которое провёл секретарь Генсовета Андрей Турчак. Из базы сторонников, с которыми работала партия, в президентских выборах приняли участие более 31 миллиона человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

«В достижении победы нашего президента не могу не отметить весомый вклад "Единой России". На старте избирательной кампании мы ставили своей задачей привести на избирательные участки и через дистанционное электронное голосование не менее 30 миллионов наших избирателей. Под эту задачу мы настроили все наши партийные проекты, мероприятия по народной программе, работу с нашим активом и сторонниками. Задача выполнена. Явка партийных сторонников на президентских выборах составила 31,2 миллиона человек», - сообщил секретарь Генсовета.

Он отдельно отметил работу с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды. Оно проходит с 15 марта по 30 апреля по всей стране.

Андрей Турчак подчеркнул - от общего количества голосов, отданных за Владимира Путина по всей стране, вклад «Единой России» составляет 41%.

«Достигнут уникальный исторический результат как по явке, которая составила 77%, так и по качеству голосования. За нашего кандидата - 76 миллионов голосов. Это говорит о колоссальном доверии граждан Владимиру Путину», - сказал секретарь Генсовета.

Результаты были достигнуты на фоне колоссального внешнего давления, попыток сорвать выборы как внутри, так и за пределами страны, запугать жителей приграничных территорий.

«Показательна реакция на это жителей Белгородчины, Брянщины, Курской, Воронежской областей, наших новых регионов. Несмотря на то, что процесс голосования сопровождался обстрелами, провокациями со стороны противника, во всех этих регионах и явка, и результат нашего лидера – выше среднероссийских», - отметил Андрей Турчак.

Также он напомнил, что «Единая Россия» сыграла ключевую роль и на старте кампании.

«Мы активно принимали участие в сборе подписей за выдвижение нашего кандидата. Из 3,5 миллионов подписей 2 миллиона были собраны единороссами», - пояснил Андрей Турчак.

На заседании Генсовета также дан старт предварительному голосованию «Единой России» (ПГ). Оно пройдёт с 21 марта по 26 мая в регионах, где осенью состоятся выборы разного уровня. Приём заявок на участие стартует с 26 марта.

«Выборы президента – это самое главное событие не только 2024 года, но и предстоящих шести лет. Каждый избиратель, сделавший свой выбор, своим решением задал курс развития нашего государства. В Псковской области выборы президента прошли легитимно, прозрачно, спокойно и с хорошими результатами», - отметил секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский.

«Самую большую явку – почти 83% – показали жители Струго-Красненского района. В нашем регионе через систему ДЭГ проголосовали 72 037 избирателей, что составило 92%. Партия "Единая Россия" была погружена в выборы практически в полном составе. Каждый член партии и сторонник работал на выборах президента – на стороне лидера нашей партии, нашего кандидата Владимира Владимировича Путина. Ключевой фигурой нашей агитационной и организационной структуры на избирательной кампании стали первичные отделения партии», - добавил парламентарий.