Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
2024 вызовы и угрозы
ответы на все вопросы
Онлайн-викторина про Псковскую область
«Истфакт» Тот самый Плюшкин
Господин Рейтингомер
новый дом «ТЭЦ на Великой»
розыгрыш билетов в кино
молодежь профсоюза
Парковка в зеленой зоне
про опоздания на работу
 
 
 
ещё Политика 20.03.2024 11:040 Александр Борисов об итогах выборов президента и работе Госдумы по формированию правительства 20.03.2024 13:200 Александр Котов: Результат Владимира Путина на выборах президента - это символ консолидации общества 20.03.2024 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым 20.03.2024 12:170 Очередная сессия областного Собрания начнётся 28 марта с годового отчёта УМВД 20.03.2024 11:350 Более 40% голосов: «Единая Россия» внесла весомый вклад в победу Владимира Путина 20.03.2024 11:040 Александр Борисов об итогах выборов президента и работе Госдумы по формированию правительства
 
 
 
Самое популярное 19.03.2024 09:210 Умер Витаутас Таранда 14.03.2024 20:450 Директор и сотрудник опочецкого филиала «Псковавтодора» погибли в ДТП 13.03.2024 08:430 Новый автобусный маршрут №21 запустят в Пскове в апреле 14.03.2024 12:505 Уроженка Пскова стала одним из основных кандидатов на пост главы Верховного суда 13.03.2024 12:292 Интерактив: Корытовский лес в пеньках и сучьях
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Очередная сессия областного Собрания начнётся 28 марта с годового отчёта УМВД

20.03.2024 12:17|ПсковКомментариев: 0

Очередная сессия Псковского областного Собрания депутатов начнётся с отчёта начальника УМВД России по Псковской области Алексея Овсянникова о деятельности органов внутренних дел в 2023 году. Совет регионального парламента назначил заседание на 28 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Обязанность полиции ежегодно представлять отчёт законодательным органами госвласти субъектов России закреплена в федеральном законодательстве. После озвученной информации депутаты смогут задать вопросы руководителю УМВД. Ещё один традиционный итоговый отчёт представит на сессии Счётная палата. С учётом рассмотрения двух объёмных докладов спикер Собрания Александр Котов предложил коллегам не дополнять повестку парламентским часом.

Всего депутатам предстоит рассмотреть 17 вопросов. Среди них предложенные губернатором изменения в законы о патентной системе налогообложения, о льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу, в областной закон «Об образовании», в законы «Об организации муниципальной службы» и «Об исполнительных органах власти».

Также депутаты намерены высказать консолидированную позицию по ряду федеральных инициатив, например, регламентирующих переход на более простую процедуру проектирования несложных объектов газоснабжения или устанавливающих новые требования к доступности информации на сайтах госорганов.

Заседание пройдёт в актовом зале правительства, начало в 11:00. Трансляция будет доступна на официальном сайте Собрания и в соцсетях парламента.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Псковская область занимает 83 место по уровню зарплат в стране. Почему в регионе маленькие зарплаты?
В опросе приняло участие 96 человек
20.03.2024, 13:300 Ремонт псковской школы №23 проконтролировал Борис Елкин 20.03.2024, 13:200 Александр Котов: Результат Владимира Путина на выборах президента - это символ консолидации общества 20.03.2024, 13:170 Совфед одобрил законы об отмене уголовного наказания при заключении контракта с ВС РФ 20.03.2024, 13:120 Автограф композитора Мусоргского впервые увидят гости псковского музея
20.03.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым 20.03.2024, 12:510 Положение о правилах деятельности операторов по обращению с ТКО утвердили в Псковской области 20.03.2024, 12:460 «МТС Travel» запустил продажу железнодорожных и автобусных билетов в Пскове 20.03.2024, 12:440 Губернатор вручил псковской многодетной семье Кочетковых медаль «Родительская слава Псковской области»
20.03.2024, 12:370 Борис Елкин поручил восстановить исторический потолок в школе №2 в Пскове 20.03.2024, 12:240 Экс-депутату Псковского областного Собрания вынесли приговор за клевету 20.03.2024, 12:200 Сергей Вострецов: Важные цифровые документы следует дублировать на бумаге 20.03.2024, 12:170 Очередная сессия областного Собрания начнётся 28 марта с годового отчёта УМВД
20.03.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно»: Цынцы-брынцы 80 lvl 20.03.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 20 марта 20.03.2024, 11:530 «И стар, и млад…»: две юбилейные программы провели сотрудники «Михайловского» в Пскове 20.03.2024, 11:410 «Россети Северо-Запад» оштрафовали за долгое отсутствие электроэнергии в Плюсском районе 
20.03.2024, 11:402 «Буянил, укусил за ногу официантку»: звезду «Слова пацана» задержали за дебош в Новосибирске 20.03.2024, 11:350 Более 40% голосов: «Единая Россия» внесла весомый вклад в победу Владимира Путина 20.03.2024, 11:200 Мужчину арестовали за дискредитирующие президента РФ надписи на заборах в Пскове 20.03.2024, 11:161 Снятый в Изборске комедийный сериал покажут 1 апреля
20.03.2024, 11:110 Экс-депутату Псковского областного Собрания вынесут приговор по уголовной статье 20.03.2024, 11:050 Герои России будут получать дополнительную выплату в Псковской области с 1 апреля 20.03.2024, 11:040 Александр Борисов об итогах выборов президента и работе Госдумы по формированию правительства 20.03.2024, 10:580 Заклятие музыкой
20.03.2024, 10:560 Фестиваль и конкурс памяти виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского пройдут в Псковской области 20.03.2024, 10:480 Матвиенко поручила подготовить обращение о вмешательстве Запада в выборы 20.03.2024, 10:450 «Дом Советов»: Александр Котов об итогах выборов президента и 30-летии областного Собрания 20.03.2024, 10:410 Вакансия с зарплатой от 80 тысяч рублей открыта в ООО «ПсковАгроИнвест»
20.03.2024, 10:280 Законопроект об отмене транспортного налога с 2025 года внесли в Госдуму 20.03.2024, 10:250 Мину нашли в великолукской деревне Суханово 20.03.2024, 10:210 «Анализируй этно»: Цынцы-брынцы 80 lvl 20.03.2024, 10:170 «Ласточки» сообщением Петербург – Псков в отдельные дни весны пойдут удлиненным маршрутом
20.03.2024, 10:140 Международный день счастья отмечают 20 марта 20.03.2024, 10:120 Дачный дом сгорел в куньинской деревне 20.03.2024, 10:120 Военнослужащий отправится в тюрьму на пять с половиной лет в Пскове за самоволку 20.03.2024, 09:570 Псковские отели представлены в трех номинациях в финале премии Russian Hospitality Awards
20.03.2024, 09:520 К участию в Псковском марафоне Мехуборка-2024 приглашают корпоративные команды 20.03.2024, 09:450 Учения военнослужащих идут под Псковом 20.03.2024, 09:450 При назначении членов правительства Госдума будет исходить из интересов страны, а не внутрипартийных - Володин 20.03.2024, 09:330 По итогам президентской кампании три партии получат из бюджета больше, чем потратили
20.03.2024, 09:210 День весеннего равноденствия наступил 20 марта 20.03.2024, 09:150 Траты россиян на новые авто в феврале выросли на треть 20.03.2024, 09:150 Дедовичский рыбак приговорен к штрафу за кражу бензопилы у неплательщика алиментов 20.03.2024, 09:130 Госдума приняла в первом чтении проект о Национальном словарном фонде РФ
20.03.2024, 09:130 О духовно-нравственных ценностях поговорили с осужденными в идрицкой колонии 20.03.2024, 09:000 Нотариусов обяжут проверять все сделки с наследством 20.03.2024, 08:400 Аренда малогабаритных квартир в России за год подорожала на 53,8% 20.03.2024, 08:200 Россияне могут начать получать компенсации от «Госуслуг» за утечки данных
20.03.2024, 08:000 Зарплатные ожидания выросли у жителей Псковской области 20.03.2024, 07:400 Студенческим семьям с детьми предложили установить специальную выплату 20.03.2024, 07:200 Банки могу обязать получать согласие родителей на открытие счетов подросткам 20.03.2024, 07:000 Водителей предупредили, кому следует поменять права с 1 апреля
19.03.2024, 22:000 Продолжается розыск псковича со шрамами на руках 19.03.2024, 21:590 Псковская областная филармония выразила соболезнования в связи со смертью Витаутаса Таранды 19.03.2024, 21:510 В правительстве Псковской области чествовали работников сферы ЖКХ 19.03.2024, 21:440 Сотрудники псковского управления СК России передали помощь для бойцов СВО
19.03.2024, 21:400 Псковские профсоюзы присоединились к празднованию 10-летия присоединения Крыма 19.03.2024, 21:370 Попытка застрелить пасынка обернулась для псковича лишением свободы 19.03.2024, 21:200 О случаях мошенничества под предлогом назначения пособий и пенсий предупредили псковичей 19.03.2024, 21:002 Международные резервы России за неделю выросли на $10,1 млрд
19.03.2024, 20:400 Студентки псковского колледжа получили два гран-при на конкурсе «Открыты творчеству сердца» 19.03.2024, 20:200 Скорость движения в направлении Пскова 20 марта ограничат на трассе Р-23 19.03.2024, 20:163 Осквернившие памятник в центре Пскова вандалы стали фигурантами уголовного дела 19.03.2024, 20:100 «Михайловское» и Россотрудничество подписали соглашение о совместной работе в юбилейном пушкинском году
19.03.2024, 20:000 Сотрудники требуются патрульно-постовой службе в Пскове 19.03.2024, 19:590 Опрос ПЛН-ТВ: Испытывают ли псковичи чувство тревоги в связи с налетами дронов в регионы РФ? 19.03.2024, 19:500 Более 19 тысяч жителей Псковской области отдали свои голоса в первые три дня голосования за выбор новых объектов благоустройства 19.03.2024, 19:400 Конференция по традициям фортепианной школы области состоялась в Пскове
19.03.2024, 19:290 Вылет самолета из Москвы в Псков задерживают почти на час 19.03.2024, 19:230 Туман ожидается ночью в Псковской области 19.03.2024, 19:200 О запрете ввоза оружия в Республику Беларусь предупредили псковские росгвардейцы 19.03.2024, 19:170 «Гонки по вертикали»: о проигравших и бенефициарах президентских выборов. ВИДЕО
19.03.2024, 19:091 Муниципалитеты Псковской области изучат практику Островского района по сопровождению инвестпроектов 19.03.2024, 19:040 Популяризатор джампинга Виктория Тренина стала аккредитованным судьей 19.03.2024, 19:011 Умер журналист Василий Уткин 19.03.2024, 19:000 О водных артериях Мальской долины расскажут в музее-заповеднике «Изборск»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru