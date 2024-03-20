Политика

Начинается видеотрансляция программы «Собрание»: Второй созыв

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собрание», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это новый проект «ПЛН FM», посвященный 30-летию регионального парламента, которое отмечается в этом году.

Сегодня гостями студии станут депутаты Псковского областного Собрания 2-го созыва Анатолий Копосов и Елена Косенкова. Они поделятся своими воспоминаниями об истории регионального парламента, расскажут о том, каким был тот созыв и какие задачи решал.

30 лет. 7 созывов. Ключевые события, главные персоны. История псковского парламентаризма в лицах - в проекте «Собрание» на «ПЛН FM».