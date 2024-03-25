Политика

Чаще всего через ДЭГ голосовали псковичи в возрасте 31-40 лет

Чаще всего через дистанционное электронное голосование на выборах президента отдавали свой голос жители Псковской области в возрасте от 31 года до 40 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Инфографика: Избирательная комиссия Псковской области

Меньше всего участников ДЭГ среди представителей самой младшей возрастной группы 18-20 лет - 1407 избирателей (1,8%) и самой старшей – более 71 года 1466 избирателей (1,88%).

На выборах президента Российской Федерации 77 998 избирателей Псковской области были включены в список участников дистанционного электронного голосования. Из них проголосовали 72 037 человек (92%).

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При этом более 60 тысяч человек поддержали кандидатуру самовыдвиженца, действующего главы государства Владимира Путина.