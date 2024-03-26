Политика

ЦИК ждет от регионов предложения по изменению избирательного законодательства

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК РФ) в течение недели ждет от регионов предложения по совершенствованию действующего избирательного законодательства. Об этом на заседании ЦИК РФ заявил заместитель председателя комиссии Николай Булаев.

«Я думаю, что мы в ближайшие дни должны подумать над тем, нужно ли нам вводить какие-нибудь изменения в нашу законодательную базу, внимательно посмотреть существующую нормативную базу, оценить ее и подготовить предложения. По изменениям в законодательство у нас времени немного, поэтому мы ждем от вас [регионов] эти предложения в течение недели, все эти предложения вместе с теми, которые находятся на площадке ЦИК РФ, мы обязательно обсудим», - заявил Булаев.

Он добавил, что, в принципе, основной пакет предложений для обсуждения с законодателями готов, но перед этим его следует обсудить с членами российских избиркомов. «На этот период, а у нас есть недели две, и попрошу на это время составить график работы», - заключил Булаев.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что после президентской кампании комиссия представит законодателям свои предложения по изменению действующего избирательного законодательства. Как она отмечала, ЦИК хочет предложить разрешить электронный сбор подписей избирателей через портал «Госуслуги» на выборах федерального уровня, как это уже делается на региональных. Также комиссия предложит уточнить в законодательстве момент, с которого лицо может считаться кандидатом, и привести к единообразию базовые законы в области процедуры регистрации кандидатов, пишет ТАСС.